شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. " الشقيري " يستعرض التحول الرقمي في المملكة وآلية إنهاء الخدمات في ثوانٍ معدودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري كيف ساعد التحول الرقمي في المملكة في إنجاز المعاملات بشكل إلكتروني ميسر في غضون عدة دقائق بعدما كانت تستغرق في الماضي الكثير من الوقت.

واستخدم الإعلامي، خلال برنامجه "سين" المذاع على قناة mbc1، منصة "ناجز" لإنجاز معاملة له في الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤكداً أنه استطاع بالفعل إنجاز المعاملة في غضون دقيقتين فقط.

كما أجرى اختبارًا لسرعة الإنترنت في شارع التحلية بالرياض، وأسفرت نتيجة الاختبار عن تحميله ملف بحجم 2 جيجا في 16 ثانية فقط، مؤكداً أن سرعة الإنترنت في المملكة تعد كبيرة، مقارنة بدول أخرى.