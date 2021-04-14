شكرا لمتابعة خبر عن قرار مفاجئ من الشورى بشأن المماطلين في سداد مستحقات ⁧‫ضريبة‬⁩ القيمة ⁧‫المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، الحجز على الأشخاص المتهربين من سداد ضريبة القيمة المضافة.

ووافق مجلس الشورى في جلسته، على تنفيذ الحجز على الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة حال استمرار عدم سداد المستحقات بعد الإشعار خلال المدد المنصوص عليها نظامًا.

ووفقا للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، فإن على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها شهريًا، في موعدٍ أقصاه نهاية الشهر التالي.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة، تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.