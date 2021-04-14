شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على الأسواق الشهيرة في الثقبة بالخبر "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

أوضح تقرير بثته قناة العربية عن منطقة الثقبة، مشيرا:"منذ ثلاثينيات القرن الماضي ومنطقة الثقبة تعج بالأسواق الشعبية والبضائع المتنوعة التي تلاقي رواجا بين أهالي المنطقة الشرقية لا سيما قبيل موسم شهر رمضان".

وأضاف التقرير:"قبل أربعين عاما افتتحت أم علي دكانها البسيط في سوق النساء بالثقبة، ومازالت تمارس تجارتها للبضائع الشعبية رغم تجاوز عمرها الثمانين عاما".

وأشار:"يوجد سوق السمك وسوق الكويتيتن وسوق البدو بالإضافة إلى محلات العطارة والبهارات، فأسواق بعضها أصبحت من الماضي وأخرى ما زالت قائمة ببصائعها وزبائنها".

وتابع"ففي شهر رمضان تتحول هذه الأسواق إلى ما تشبه خلية نحل لا تهدأ لكثرة المتسوقين ورخص أسعار البضائع.