شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة هروب أسرة الشاعر الراحل فايق عبدالجليل إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض العسكري "صالح الرواس" قصة استقباله لأسرة الشاعر الراحل فايق عبدالجليل بمنفذ الخفجي، عندما هربت من الكويت خلال فترة الغزو العراقي.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "الراحل" المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه كان التقى بأسرة الشاعر في محافظة الخفجي، وكان هو حينها يبلغ من العمر 20 عاما.

وأضاف أن أسرة الشاعر في سيارتهم،ومنهكين نفسياً، فعرض عليهم المساعدة، وتمكن من إيصالهم إلى الرياض، لافتا إلى أن الكويتيين في تلك الفترة يلجأون إلى المملكة هرباً من الحرب.