شكرا لمتابعة خبر عن "الحماد" يكشف عن الهدف من التعديلات الجديدة للائحة رسوم الأراضي البيضاء "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عبدالله بن سعود الحماد الوكيل المساعد للأراضي والشؤون الفنية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن الهدف من التعديلات الجديدة للائحة رسوم الأراضي البيضاء.

وقال "الحماد" خلال مداخلة بقناة العربية:"التعديلات جاءت في قضية دمج المرحلة الثالثة مع الرابعة، إضافة إلى تعديل بسيط على المرحلة الثانية"، لافتا: نطبق على الأرض المطورة التي مجموع مساحتها أكثر من 10 آلاف متر مربع، والمرحلة الثالثة 5 آلاف متر مربع، ضمن مخطط واحد".

وأوضح:" الهدف الرئيسي من برنامج رسوم الأراضي البيضاء يتلخص في مكافحة الممارسات الاحتكارية بالإضافة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب".

وتابع:"رفع كفاءة تشغيل البرنامج من خلال إتاحة الجمع بين المراحل كما جاء في التعديل، أي تكون المرحلة الأولى والثانية والثالثة في نفس المدينة بحسب المعايير".