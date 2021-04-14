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"الحماد" يكشف عن الهدف من التعديلات الجديدة للائحة رسوم الأراضي البيضاء "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عبدالله بن سعود الحماد الوكيل المساعد للأراضي والشؤون الفنية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن الهدف من التعديلات الجديدة للائحة رسوم الأراضي البيضاء.

وقال "الحماد" خلال مداخلة بقناة العربية:"التعديلات جاءت في قضية دمج المرحلة الثالثة مع الرابعة، إضافة إلى تعديل بسيط على المرحلة الثانية"، لافتا: نطبق على الأرض المطورة التي مجموع مساحتها أكثر من 10 آلاف متر مربع، والمرحلة الثالثة 5 آلاف متر مربع، ضمن مخطط واحد".

وأوضح:" الهدف الرئيسي من برنامج رسوم الأراضي البيضاء يتلخص في مكافحة الممارسات الاحتكارية بالإضافة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب".

وتابع:"رفع كفاءة تشغيل البرنامج من خلال إتاحة الجمع بين المراحل كما جاء في التعديل، أي تكون المرحلة الأولى والثانية والثالثة في نفس المدينة بحسب المعايير".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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