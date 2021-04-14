شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة حروب خاضها الإمام سعود بن عبدالعزيز ضد جيوش العثمانيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلال الطريفي، كيف اتسعت الدولة السعودية ، والحروب التي خاضها الإمام سعود بن عبدالعزيز في تلك الفترة.

وذكر، خلال حديثه في برنامج "العصملي"، أن الدولة السعودية ظلت تتوسع حتى وصل إلى أطراف الشام وأرض الحجاز، وأصبح الناس لا يخشون الأتراك.

وأضاف أن عادلة الإمام سعود بن عبد العزيز هي من ساهمت في توسيع الدولة السعودية في مواجهة الأتراك، وبلغت حدود دولته شواطئ الفرات وبادية الشام وأطراف عُمان واليمن، ودخل في طاعته والي مكة ودانت له المدينة بعد عسير.

ولفت إلى أن الأتراك حاولوا الحد من الدولة السعودية فأرسلوا جيوشهم لمحاربة الإمام سعود إلا أن جيش الإمام تصدى لهم وتمكن من هزيمتهم.