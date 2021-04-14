شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة العالمية" توضح سبب زيادة أعداد الإصابات بكورونا خلال الفترة الأخيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة أن تحور فيروس ( كورونا ) له علاقة بزيادة أعداد الإصابة في منطقة شرق المتوسط.

وأشارت مديرة البرامج بالمنظمة إلى أن اللقاحات المتاحة حاليا مازالت فعالة في مواجهة تحورات الفيروس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم فيما يتعلق بإرشادات المنظمة الجديدة في رمضان للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة انها ما زالت تنصح بالتلقيح ضد الفيروس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.