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بالفيديو.. لحظة تساقط حبات البرد بقوة في رنية

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عن سقوط حبات البرد وهطول الأمطار الغزيرة في قرية الضرم بمحافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر الفيديو، مشاهد سقوط حبات البرد بقوة في الضرم لتكتسي الأرض بالبياض، فيما صاحبها هطول أمطار لتملأ الشوارع بأجواء ربيعية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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