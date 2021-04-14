شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة تساقط حبات البرد بقوة في رنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عن سقوط حبات البرد وهطول الأمطار الغزيرة في قرية الضرم بمحافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر الفيديو، مشاهد سقوط حبات البرد بقوة في الضرم لتكتسي الأرض بالبياض، فيما صاحبها هطول أمطار لتملأ الشوارع بأجواء ربيعية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.