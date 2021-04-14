شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خالد النمر يوضح حالة يجب فيها على مريض السكر أن يكسر صيامه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الأستاذ الدكتور خالد النمر، اليوم الأربعاء، حالة يجب فيها على مريض السكر أن يكسر صيامه.

وقال الدكتور خالد النمر، خلال مشاركته مع برنامج "سوالف رمضان" على قناة "روتانا خليجية"، أنه إذا نزل السكر تحت 70 وإذا زاد أكثر من 300 لابد على مريض السكر أن يكسر صيامه حتى لو لم يتبق على الإفطار إلا نصف ساعة.

وأكد "النمر" أن مريض السكر في تلك الحالة يحتاج إلى أن يعوض السكر في حالة نقصه وأن يأخذ أدويته لكي لا يرتفع السكر إلى درجات عليا ويسبب جلطة في الدماغ أو في القلب.