شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عبدالله النعيم يروي قصة ترشيح الملك سلمان له ليكون أمينًا عامًا للرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى أمين عام الرياض السابق عبدالله النعيم، اليوم الأربعاء، قصة ترشيح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - له ليكون أمينًا عامًا للرياض.

وأوضح عبدالله النعيم، خلال مشاركته مع برنامج "من الصفر" على قناة "mbc"، أنه عندما حدثت أزمة النفط تم تعيينه عضوًا بشركة الغاز وتم تأميم الشركة لتصبح شركة مساهمة وتعويض أصحابها، فيما بقي 40 سنة مسؤول عن هذه الشركة كرئيس مجلس إدارة وعضو منتدب.

وأشار "النعيم" إلى أن الأمير ماجد قال له أنه سيصبح أمين منطقة الرياض؛ ليذهب للملك سلمان فيعمله فأجابه الملك سلمان - حفظه الله - بأنه يعلم وهو من قام بترشيحه، قائلًا أن خادم الحرمين الشريفين حينما كان أميرًا كان يساعدهم كأمين للرياض وليس أميرًا، فكان يعمل بجد وهو من بنى الرياض.

وسرد أمين عام الرياض السابق، أنه جاء إليه الأمير سعود بن ثنيان والذي كان يعمل مهندسًا بالأمانة، فيما أراد تكريم الملك سلمان وكان أميرًا وقتها بمناسبة مرور 50 عامًا له كأمير للرياض؛ ليرفض الملك سلمان ذلك؛ ليجتمعوا بعدها بالتجار في غرفة الرياض عام 1407 هـ لعمل تكريم خالد للملك سلمان وهو مشروع رعاية لكبار السن وتم جمع 40 مليون ريال في تلك الليلة؛ ليتبرع الملك سلمان بعمارة له في العزيزية ويوقفها لمشروعهم.