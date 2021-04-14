شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة فصل أمين عام الرياض السابق من العمل بمحطة وقود حينما كان صغيرا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد أمين عام الرياض السابق عبدالله النعيم، اليوم الأربعاء، تفاصيل بدايات حياته وسبب فصله من العمل في محطة وقود حينما كان صغيرا.

وأوضح عبدالله النعيم، خلال مشاركته مع برنامج "من الصفر" على قناة "mbc"، أنه عندما فتحت المدرسة السعودية عام 1356 هـ التحق بها وعمره كان أقل من 6 سنوات، وكان مديرها الأستاذ صالح بن ناصر بن صالح الذي تعلم في العراق وفي البحرين وحين زيارة أخواله في عنيزة طلبوا منه فتح مدرسة والتي التحق بها عدد كبير من الطلاب.

وقال "النعيم" أنه تم تحويل المدرسة الأهلية إلى المدرسة السعودية وكان اسمها الأميرية لتصبح بعدها العزيزية، والتي التحق بها حيث كانوا يدرسون العديد من المواد التعليمية من بينها اللغة العربية والتاريخ والرياضيات فضلًا عن ممارسة لعب الكرة وتمثيل المسرحيات الكبيرة مثل كسرى وهرقل، كما درّس فيها العديد من المشايخ.

وأشار أمين عام الرياض السابق، إلى أنه بعدها فتح "دكان" ليبيع المنتجات الغذائية مثل السكر والشاي، ثم انتقل إلى المنطقة الشرقية ليسكن مع خاله لدى أحد الأشخاص من أهالي عنيزة فلم يكن معهم أموال أو منزل؛ ليعمل لدى صاحب المنزل في محطة وقود في بقيق ليتم فصله بعدها لأنه نام ليلًا أثناء العمل بحكم صغر سنه.