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‏خطوات الاستعلام عن فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية في «أبشر أفراد»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت منصة "فرجت" التابعة لوزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، اليوم الأربعاء، عن ‏خطوات الاستعلام عن فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد" .

وأوضحت المنصة، أن الخطوات تبدأ بـ:

- الدخول إلى حسابك في أبشر.

- الضغط على خدمات من قائمة خدماتي ومن ثم اختيار المديرية العامة للسجون.

- اختيار "مساعدة الموقوفين" ومن ثم اختيار المنطقة وتخصيص معايير البحث وفق الفئة المرغوب مساعدتها.

- حفظ رقم فاتورة السداد الخاصة بمن ترغب في مساعدتهم.

- إتمام السداد للمبلغ أو جزء منه عبر خدمة سداد البنكية.

- فور اكتمال المبلغ الإجمالي إلى الجهة المعنية سيتم الإفراج عن المحكوم.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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