شكرا لمتابعة خبر عن ‏خطوات الاستعلام عن فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية في «أبشر أفراد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت منصة "فرجت" التابعة لوزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، اليوم الأربعاء، عن ‏خطوات الاستعلام عن فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد" .

وأوضحت المنصة، أن الخطوات تبدأ بـ:

- الدخول إلى حسابك في أبشر.

- الضغط على خدمات من قائمة خدماتي ومن ثم اختيار المديرية العامة للسجون.

- اختيار "مساعدة الموقوفين" ومن ثم اختيار المنطقة وتخصيص معايير البحث وفق الفئة المرغوب مساعدتها.

- حفظ رقم فاتورة السداد الخاصة بمن ترغب في مساعدتهم.

- إتمام السداد للمبلغ أو جزء منه عبر خدمة سداد البنكية.

- فور اكتمال المبلغ الإجمالي إلى الجهة المعنية سيتم الإفراج عن المحكوم.