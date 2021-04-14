شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تعلن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا التي أخذت حتى اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس كورونا المستجد في المملكة، وصلت لـ 6.5 مليون جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزًا للقاح في مناطق المملكة كافة.

وأهابت الوزارة بالجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ونصحت بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.