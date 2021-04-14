شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم صيام من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد الفجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، اليوم الأربعاء حكم صيام من تسحر قبل صلاة الفجر بساعة وكان على جنابة ونام ولم يقم إلا بعد طلوع الفجر.

وقال الشيخ الشثري خلال برنامج " فتاوي " إذا استيقظ بعد صلاة الفجر فعليه أن يغتسل ويصلي الفجر وصيامه صحيح، ولا حرج عليه في ذلك، فمن تسحر السحور فقد عقد النية للصيام.

وأضاف أنه ورد عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم».