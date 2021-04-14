شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الأرصاد»: استمرار الحالة المطرية الربيعية على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، على استمرار الحالة المطرية الربيعية على منطقة الرياض مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، فيما تزداد كثافة الأمطار على الأجزاء الشمالية من المنطقة.

وأوضح المركز، خلال تقرير مصور لقناة "الإخبارية"، أنه بدأت الأمطار الربيعية من أمس الثلاثاء على كثير من مناطق المملكة؛ حيث هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، فضلًا عن منطقة الرياض والتي سبقت برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وقال مركز الأرصاد، أنه هبطت يوم أمس أمطار على حفر الباطن صاحبها حبات من البرد، فيما متوقع هذا اليوم استمرار حالة سقوط الأمطار الربيعية خاصة على منطقة الرياض تشمل العاصمة والمرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، واستمرار هطول الأمطار على مرتفعات المملكة والمناطق الحدودية الجنوبية وعلى شرق المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية.