«فرجت»: 6 خطوات للاستعلام عن فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية

حددت خدمة فرجت خطوات الاستعلام عن فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر أفراد.

وأوضحت خدمة فرجت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الاستعلام عن فواتير المحكومين تبدأ بالدخول على حساب الشخص في أبشر.

ثم الضغط على خدمات من قائمة «خدماتي» ومن ثم اختيار المديرية العامة للسجون، ثم اختيار مساعدة الموقوفين ومن ثم اختيار المنطقة وتخصيص معايير البحث وفق الفئة المرغوب في مساعدتها، وفقًا لخدمة فرجت.

وإتمام السداد للمبلغ أو جزء منه عبر خدمة سداد بنكية، وفور اكتمال المبلغ الإجمالي إلى جهة معينة سيتم الإفراج عن المحكوم، وفقًا لخدمة فرجت.

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