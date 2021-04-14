«الزكاة والدخل» توضح عناصر الفاتورة الضريبية

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل العناصر التي يجب توافرها في الفاتورة الضريبية ردا على استفسارات المواطنين.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن عناصر الفاتورة الضريبية هي التاريخ واسم وعنوان المتجر، والرقم الضريبي، وضريبة القيمة المضافة.

ومن المخالفات عدم توضيح قيمة الضريبة المضافة على الأسعار أو أن الأسعار شاملة للضريبة، وعدم كتابة الرقم الضريبي لمنشآة تمتلك شهادة ضريبية، وعدم توضيح السلع، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل قنوات استقبال بلاغات المخالفات الضريبية وهم المواقع الإلكتروني للمؤسسة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

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