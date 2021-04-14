3 مناطق تتصدر خريطة التعافي من «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 289حالة، تلتها جدة بـ82حالة، ثم مكة المكرمة بـ60، ومليجة 33، والهفوف22، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت المبرز 20 حالة، و ينبع 15، و( حائل والدمام) 14 حالة تعاف لكل منهما، ثم تبوك 13، و(الظهران والليث) 12 حالة تعاف، والطائف 11، ثم ( أبوعريش والنعيرية) 9 حالات تعاف لكل منهما.

وفي المرتبة التالية جاءت (أبها والخبر والقطيف والخرج) بواقع 8 حالات تعاف لكل منها، ثم (المدينة المنورة والجبيل) 7 حالات، و(نجران والمجمعة) 6 حالات لكل منهما.

وسجلت كل من (سكاكا وعرعر والدلم وحوطة بني تميم ووادي الدواسر) 5 حالات تعاف لكل منها، ثم (جازان ومحايل وصفوى وبيش والسليل) بواقع 4 حالات تعاف لكل منها. وفي المرتبة التالية جاءت(عريعرة وبقيق وضرما ورفحا وحفر الباطن والخفجي وراس تنورة والجفر) بتسجيل كل منها 3 حالات تعافٍ.

وسجلت كل من: (خباش والباحة وعفيف والعيون والمجاردة وصامطة وضبا وطبرجل وبقعاء وشقراء ومرات والدرعية وفيفا وقرية العليا) بواقع حالتي تعافٍ لكل منها.

وأخيرًا جاءت (خليص والطوال ورفائع الجمش وثول والقوارة والحرجة والعيدابي وخميس مشيط وبيشة والزلفى وتبالة وقيا والبدع والبجادية والقوز وثادق والحريق وأحد المسارحة والعويقيلة وخيبر وصبيا والنماص والقنفذة وبلجرشي وتربة والعلا وتيماء ودومة الجندل وليلى والقويعية والمزاحمية ومركز حدود الحديثة وضمد والريث وثيلان وبللسمر)، بواقع حالة تعاف لكل منها.

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