«المرور»: التفويض يحمي مالك المركبة من تسجيل المخالفات عليه

الرياض - محمد عبدالله - ردًا على أحد المستفيدين..
قال المرور السعودي، إن التفويض يحمي مالك المركبة من تسجيل المخالفات وغيرها عليه.
جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد من أحد المستفيدين إلى حساب «المرور السعودي» بموقع «تويتر»، قال فيه: «إنه لديّ سيارة ملكيتها باسمي وأريد أن أفوض أخي لقيادتها؛ فهل المخالفات تكون على مالك السيارة أم المفوض له؟».
يشار إلى أن المادة الـ«17» من نظام المرور، تنص على أنَّه: لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها - عند الخروج بها من المملكة - إلا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة.
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