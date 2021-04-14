«أبشر» توضح طريقة حل مشكلة عدم ظهور التنبيهات

كشفت منصة أبشر، عن طريقة حل مشكلة عدم ظهور التنبيهات أو التذكيرات للمستفيدين.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنَّ المستفيد في هذه الحالة، يمكنه الدخول لحسابه عبر منصة أبشر.

جاء ذلك ردًا من المنصة على أحد المستفيدين، شكا من عدم ظهور التنبيهات والتذكيرات على حسابه بأبشر.

وتابعت: يكون الدخول للحساب عبر جهاز حاسوب مكتبي أو «لاب توب» وإعادة المحاولة، وفي حال استمرار المشكله يرجى التواصل مع المنصة مباشرة.

وأشارت إلى أنه يتم المتابعة عبر (الضغط هنا).

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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