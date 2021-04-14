«الغذاء والدواء» توضح السعرات الحراریة للأطعمة والعصائر على موائد رمضان

أوضحت الھیئة العامة للغذاء والدواء، قدر السعرات الحرارية في بعض الأطعمة والمشروبات المقدمة على موائد شھر رمضان المبارك.

المشروبات

يختلف محتوى السعرات الحرارية في المشروبات، باختلاف كمیة السكر المضاف إلیھا، مبینة أنه في حالة إضافة ملعقة صغیرة من السكر (5 جرامات)، فإن ذلك يعني إضافة 20 سعرة حرارية.

الأطباق الساخنة

كما تختلف السعرات الحرارية للأطباق الساخنة باختلاف طريقة التحضیر.

وجاءت السعرات الحرارية للأطباق الساخنة كما يلي: شوربة الشوفان (150 سعرة)، شوربة حب الھريس (150 سعرة)، شوربة العدس (60 سعرة)، شوربة كريمة بالفطر (90 سعرة)، سمبوسة مقلیة بالجبن (140 سعرة)، سمبوسة بالفرن لحم/دجاج (100 سعرة)، شوربة كريمة بالدجاج (95 سعرة)، سمبوسة مقلیة باللحم/فراخ (150 سعرة)، سمبوسة بالفرن (95 سعرة).

الحلويات

فيما تتباين السعرات الحرارية للحلويات حسب الإضافات على الوصفة. وجاءت السعرات الحرارية للحلويات كما يلي: بقلاوة كنافة (350-450 سعرة)، بسبوسة (390 سعرة)، كاسترد (340 سعرة)، مھلبیة (340 سعرة )، لقیمات بالشیرة (70 سعرة)، قطايف بالمكسرات مقلیة بالشیرة (430 سعرة)، كريم كرامیل (290 سعرة)، بلح الشام (450 سعرة).

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