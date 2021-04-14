الأمير محمد بن ناصر يتسلم التقرير السنوي لمنجزات جامعة جازان

تسلم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، التقرير السنوي لجامعة جازان للعام 1441هـ، خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وعددًا من وكلاء الجامعة ومنسوبيها، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بحلول شهر رمضان.

وأكد أمير المنطقة حرص وتوجيهات القيادة الدائمة بتقديم كل ما فيه خدمة للعلم والتعليم وفق رؤية وتطلعات المملكة، كما قدم باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر للجامعة على جهودها في البناء والتنمية والتي يفخر بها الجميع دائما خلال مسيرتها، وقيامها على أكمل وجه بالدور المنوط بها في خدمة المجتمع وأبناء المنطقة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأشاد بدور الجامعة في تدشين مركز اللقاحات ضد فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين وذلك ضمن التدابير اللازمة والاجراءات الاحترازية لحماية المجتمع وفقًا لتوجيهات القيادة الكريمة.

بعد ذلك استمع لشرح مفصل من رئيس الجامعة عن التقرير السنوي وما تضمنه من إنجازات حققتها الجامعة، وأوضح أن الجامعة استطاعت خلال هذا العام أن تحقـق العديد من الإنجازات فـي كل المجالات، والتي كان مـن أهمها الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، إلى جانب النقلة النوعية في مجال التعليم الإلكتروني التي حققتها الجامعة في ظل جائحة كورونا، وتحقيق الجامعة المركز الثالث على مستوى الوطن في مجال كفاءة الإنفاق باعتمادها على كوادرها الإدارية والهندسية والفنية.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات جامعة جازان لأمير المنطقة ونائبه على ما يوليانه من اهتمام ومتابعة لكل ما يهم الجامعة ويسهم في الرقي بالخدمات العلمية والعملية والمجتمعية التي تقدمها، وفقًا لتوجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين بمواصلة الدعم والرعاية للعلم والتعليم في جميع مناطق المملكة.