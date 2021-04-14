صحة جازان: أكثر من 97 ألف وصفة دوائية خلال الربع الأول من 2021

كشفت مديرية الشؤون الصحية بجازان عن صرف 97.711 وصفة طيبة خلال الربع الأول من عام 2021م عن طريق خدمة وصفتي لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية البالغ عددها 163مركزًا مفعلًا لخدمة وصفتي.

وأشارت الصحة إلى أن العدد التراكمي للوصفات الطبية المصروفة عن طريق خدمة وصفتي ومنذ بدء العمل بها في صحة جازان وحتي نهاية شهر مارس 430732 وصفة.

وبينت أن خدمة وصفتي الإلكترونية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توافر الأدوية للمستفيدين والتيسير عليهم لاستلام الدواء من أقرب صيدلية.