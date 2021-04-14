«الصحة»: 7 أعراض جانبية شائعة للقاح كورونا

حدّدت وزارة الصحة، 7 أعراض جانبية تظهر على الشخص بعد تلقيه لقاح فيروس «كورونا المستجد»، مؤكدة تناول مسكن آلام وخافض حرارة عند اللزوم.

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: «أخذت اللقاح منذ عدة أيام، وللحين أعاني أعراض كحة وتعب، ولكن الكتمة تزعجني.. هل اللقاح يؤثر على الرئة؟».

وحدّد حساب «الصحة 937» الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح، في «الشعور بالتعب والصداع ـ ألم في موضع الحقن ـ آلام في العضلات والشعور بالتوعك ـ ارتفاع درجة الحرارة، ورعشة بالجسم»، لافتًا إلى إمكانية «تناول مسكن ألم، وخافض للحرارة مثل (باراسيتامول) عند اللزوم بالجرعة المناسبة للحالة».

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