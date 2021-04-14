«الدفاع» تعلن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق في الخدمة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة «البكالوريوس» وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة «الثانوية العامة /علوم طبيعية» للالتحاق في الخدمة العسكرية.

وأكدت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعين بوزارة الدفاع، أن باب القبول سيكون مفتوحًا اعتبارًا من يوم «الأحد» الموافق «١٤٤٢/٩/٢٠هـ» وطلبة الكليات العسكرية اعتبارًا من يوم «الثلاثاء» الموافق «١٤٤٢/١٠/٢٠هـ».

وناشدت الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة «بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة».

وطالبت الراغبين بالاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، كما نود التنبيه على الطلبة بضرورة التسجيل بموقع «النفاذ الوطني» لكي يتمكن الطالب من عملية التسجيل متمنين للجميع التوفي.

للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، كما نود التنبيه على الطلبة بضرورة التسجيل بموقع «النفاذ الوطني» لكي يتمكن الطالب من عملية التسجيل متمنين للجميع التوفيق.