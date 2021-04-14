السعودية اليوم / أكثر من 800 مشاية بلاستيكية تحدد مسارات حركة الحشود بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي , مشايات بلاستيكية متعددة الألوان داخل وخارج المسجد الحرام , للاستدلال والإرشاد المكاني لتحدد ألوانها المرتبطة بالمداخل الرئيسية للمسجد الحرام، ومساعدة كبار السن ومن يعانون من المشي بدون حذاء، إضافة إلى تغطيتها المناهل، وتكون مانعة للانزلاق.

وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام جابر الودعاني أن هذه المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام يصل عددها إلى أكثر من ٨٠٠ مشاية متعددة الألوان، وأن طول الواحدة يصل إلى ١٠أمتار، بينما يبلغ عرضها مترا واحدا.

وبين أن الألوان الموجودة في المشايات أربعة ألوان وهي: البيج، والأخضر، والرصاصي، والعودي، تستخدم لتحديد المداخل والأبواب، وأن الهدف من وضع المشايات البلاستيكية هو تحديد مسارات حركة الحشود للوصول إلى صحن المطاف، بدءًا من البوابات الرئيسية.

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19:45ت م

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