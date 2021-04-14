ع / السعودية اليوم / جمعية فرقان الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف تنفذ برامجها عبر منصتَي فرقان ووقار الإلكترونية



الطائف 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

أقرت جمعية فرقان الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف -مع حلول الشهر الفضيل- عددا من البرامج تُنفَّذ عن بُعد من خلال منصتَي فرقان ووقار الإلكترونية.

وأوضح مدير الجمعية المهندس فوزي الجـعيد أن البرنامج يستهدف الجنسين من الرجال والسيدات وبإجمالي حلقات وصل إلى ( 310 ) حلقات ، مشيرا إلى أن برنامج الرجال يشتمل على برنامج تبيان للصغار، وحلقات تصحيح التلاوة، وحفظ قصار السور وحفظ أجزاء عمّ وتبارك والمجادلة، وسورة الكهف، إضافة إلى الحلقات العامة للطلاب.

فيما بلغ عدد الحلقات النسائية ( 145) حلقة تشمل حلقات للحفظ والمراجعة وتصحيح التلاوة لجميع الشرائح النسائية من خلال أربعة أوقات عبر منصة فرقان .

يذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من هذه البرامج وصل إلى أكثر من 10 آلاف دارس ودارسة خلال شهر رمضان المبارك الحالي .

// انتهى //

19:19ت م

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