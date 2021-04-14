

الدمام 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 إبريل 2021 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينة الدمام ومحافظات الخُبر، والقطيف، والظهران.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

//انتهى//

19:08ت م

0184





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.