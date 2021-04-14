السعودية اليوم / استحداث ثلاث نقاط لبيع تذاكر عربات تنقل المسجد الحرام



مكة المكرمة 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في موسم رمضان الحالي ثلاثة مكاتب بيع جديدة لتذاكر عربات التنقل بالمسجد الحرام؛ وذلك في خيام فرز المعتمرين في كدي، والساحة الشرقية، والجمرات؛ وذلك لتسهيل عملية الشراء للمستفيدين.

وتعنى إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بالإشراف على خدمة العربات المجانية وتوفيرها لمحتاجيها من المعتمرين والزوار، كما تشرف الإدارة مباشرة على مقدمي الخدمة المدفوعة ومشغل العربات الكهربائية بالمسجد الحرام، وتعمل الإدارة على تنظيم ومراقبة العربات، والتأكد من سيرها في مساراتها المخصصة المعدة داخل أروقة البيت العتيق، وتوجيهها في المسارات المخصصة لها بالمطاف والمسعى.

وتم توزيع عدة فرق ميدانية بعامة المسجد الحرام، بالتعاون مع اللجان المشكلة لمنع العربات المخالفة وغير المصرحة، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، كما تقوم الإدارة بجولات ميدانية للتأكد من جودة العمل في العربات ومراقبة حركتها وانتشارهم في المواقع المخصصة لها، كما تقوم الإدارة بالإشراف على دافعي العربات، ومنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، ومتابعتهم ميدانياً لضمان التزامهم بالتعليمات.

وخصصت إدارة خدمات التنقل دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي للعربات، والتي يمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام، وهي: (مدخل "الشبيكة" عبر جسر الشبيكة، وسلم "الأرقم"، و"المروة" فوق سطح دورات القشاشية)، كما وفرت الإدارة أكثر من (٥٠٠٠) عربة عادية، وقرابة (٣٠٠٠) عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين والقاصدين من كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة ومن يعانون من صعوبة الحركة، مما يسهم في التسهيل عليهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

كما جهزت الإدارة ثلاث نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام، والتي يتم فيها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة قاصدي بيت الله العتيق، من وضع ملصقات لتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم عند طلب الخدمة، كما يتم تعقيم جميع العربات العادية والكهربائية، ويعمل في الإشراف على العربات أكثر من (١٨٠) موظفا على مدار الساعة، ما بين مشرفين وفنيين وإداريين.

وتسخيراً للتقنية الحديثة في خدمة المعتمرين والقاصدين تم توفير تطبيق (تنقل)، والذي يعد وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية؛ لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

ويتيح التطبيق آلية الحجز المسبق، ويقلل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات؛ مما يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين، ويوفر للمستخدم إمكانية الدفع الائتماني، وكذلك الدفع عند الاستلام، في خدمة متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونيًا بما يكفل التجاوب السريع معها، وتتوفر العربات الكهربائية بمقاسين، حيث يوجد مقاس بكرسي يتسع لشخص ومقاس بكرسي يتسع لشخصين، ليتمكن من لا يستطيعون قيادتها بذاتهم الاستفادة من الخدمة والاستعانة بسائق خارجي.

وتتضمن إجراءات تقديم الطلب الإلكتروني عن طريق التطبيق الخطوات التالية: (تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن، أو رقم سجل الإقامة للوافد، ورقم الهاتف المحمول، ثم تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد، ثم تحديد الوقت والتاريخ، واسم مستخدم العربة)، وكذلك تحديد إحدى الخيارات التالية للغرض من استخدام العربة: (طواف- سعي- طواف وسعي)، ثم اختيار حجم العربة (مقعد - مقعدين) واختيار عربة (بسائق أو بدون)، ثم اختيار طريقة السداد (نقدي عند الاستلام- إلكتروني)، ثم تأكيد الحجز، وستصل رسالة توضح تفاصيل الحجز، وتوجد خاصية إلغاء الحجز).

ويمكن تحميل تطبيق (تنقل) عن طريق الروابط التالية:

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tanaqol.app

ios

https://apps.apple.com/us/app/tanaqol/id1524250896

// انتهى //

19:04ت م

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