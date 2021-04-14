السعودية اليوم / وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين والحاصلين على الثانوية



الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

أعلنت وزارة الدفاع فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة/علوم طبيعية) للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي (1442 - 1443هـ) .

وأوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بالوزارة أن تعلن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1442هـ /1443هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة ( البكالوريوس ) للالتحاق بالخدمة العسكرية بدءاً من يوم الأحد 20 رمضان 1442هـ ، وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة/علوم طبيعية) بدءاً من يوم الثلاثاء 20 شوال 1442هـ ، وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة على الرابط التالي https://afca.mod.gov.sa/ للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة ، كما طالبت اللجنة الطلبة بضرورة التسجيل بموقع (النفاذ الوطني ) لكي يتمكن الطالب من عملية التسجيل .

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18:05ت م

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