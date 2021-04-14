

القاهرة 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

كشفت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة أن تحور فيروس (

وأشارت مديرة البرامج بالمنظمة إلى أن اللقاحات المتاحة حاليا مازالت فعالة في مواجهة تحورات الفيروس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم فيما يتعلق بإرشادات المنظمة الجديدة في رمضان للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة انها ما زالت تنصح بالتلقيح ضد الفيروس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

// انتهى //

18:01ت م

0177



القاهرة 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسكشفت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة أن تحور فيروس ( كورونا ) له علاقة بزيادة أعداد الإصابة في منطقة شرق المتوسط.وأشارت مديرة البرامج بالمنظمة إلى أن اللقاحات المتاحة حاليا مازالت فعالة في مواجهة تحورات الفيروس.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم فيما يتعلق بإرشادات المنظمة الجديدة في رمضان للوقاية من فيروس كورونا.وأوضحت المنظمة انها ما زالت تنصح بالتلقيح ضد الفيروس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.// انتهى //18:01ت م0177

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة العالمية : تحور فيروس كورونا له علاقة بزيادة أعداد الإصابات في منطقة شرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.