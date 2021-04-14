السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها من تزايد انتشار كورونا خلال رمضان



القاهرة 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من تزايد حالات

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط أحمد المنظري في مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن عدد الحالات ازداد بنسبة 22% ، والوفيات زادت بنسبة 17% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

وطالبت المنظمة المصابين بأي مرض أن يبقوا في منازلهم لئلا يضروا الآخرين، مشيرةً إلى أن اللقاحات أصبحت متوفرة الآن، ولكن لا يزال هناك اختلال واضح في توزيع اللقاحات .

// انتهى //

17:41ت م

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القاهرة 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من تزايد حالات كورونا خلال شهر رمضان في شمال أفريقيا وشرق المتوسط.وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط أحمد المنظري في مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن عدد الحالات ازداد بنسبة 22% ، والوفيات زادت بنسبة 17% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.وطالبت المنظمة المصابين بأي مرض أن يبقوا في منازلهم لئلا يضروا الآخرين، مشيرةً إلى أن اللقاحات أصبحت متوفرة الآن، ولكن لا يزال هناك اختلال واضح في توزيع اللقاحات .// انتهى //17:41ت م0172

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