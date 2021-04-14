شكرا لقرائتكم خبر عن إزاله 5 مواقع خيام وبيع أعلاف بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية طيبة الفرعية خمس مواقع مخالفة على مساحة 12000م2، احتوت على خيام ومواقع لبيع الأعلاف أقيمت بطرق غير نظامية، ضمن نطاق الفرع شرق المحافظة. وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية م. محمد جابر الزهراني أن الفرق الميدانية نفذت جولات ميدانية رصدت خلالها عدداً من المخالفات تمثلت في مواقع بيع للإعلاف وخيام وأعمال تشوين والكائنة بمنح طيبة ومقامة بطريقة عشوائية مخالفة وبدون تصاريح نظامية.

يأتي ذلك في إطار منع المخالفات البلدية وإزالة الظواهر السلبية، بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.