قطعتان من السمبوسة تكفي عند الإفطار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة جواهر عبدالله، أفراد المجتمع بعدم الإكثار من تناول المعجنات المقلية وتحديدًا السمبوسة، مع الحرص على تنوع استهلاك الأطعمة الرمضانية والمصادر الغذائية حتى يحصل الجسم على جميع العناصر الضرورية، والأفضل عدم الإكثار من تناول السمبوسك والاكتفاء بقطعة واحدة أو اثنتين لاحتوائها على نسبة عالية من الزيوت والدهون لاشتمالها على اللحم أو الجبن.

منشأ السمبوسة:

وأوضحت في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365 “، أن استهلاك السمبوسة يزداد في الشهر الفضيل في جميع الدول الخليجية والعربية والآسيوية، واختلفت الروايات حول أصلها إلا أن أغلب الروايات أكدت أن السمبوسة نشأت في الهند، ففي كتاب رحلات ابن بطوطة، قال الرحالة إنه وفي زيارة للحاكم محمد بن تغلق في الهند، قدموا له طبقًا يعرف باسم “ساموسا”، وهو عجين محشو باللحم واللوز مقلي بالزيت، وفي أثناء هجرات المسلمين، انتقل الطبق من الهند إلى المنطقة العربية، وبالتحديد إلى اليمن، وخلال رحلات الحج انتقلت السمبوسة إلى الحجاز.

انعدام توازن الدهون:

ولفتت إلى أن الإكثار من المعجنات المقلية يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالسمنة الموضعية وانعدام توازن توزيع الدهون بالجسم، بالإضافة إلى ضعف المناعة وضعف وقاية الجسم من الأمراض، بجانب التعرض لسوء الهضم والتلبك المعوي، كما أن الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع الحمضي “الحموضة ” فهؤلاء يتأثرون أكثر ويشكون طوال الليل من معاناة المعدة.

القلب وارتفاع الكوليسترول:

وخلصت إلى القول، إن خطورة المقليات تكمن في أنها تمهد لارتفاع الكوليسترول في الدم، وفي حال زيادة الكوليسترول فإن الفائض منه قد يبقى على طول جدران الشرايين، بما في ذلك الشرايين التاجية للقلب والشرايين السباتية إلى الدماغ والشرايين التي تزود الدم إلى الساقين والأمعاء، وبالتالي احتمالية الإصابة بأمراض القلب.



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