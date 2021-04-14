عصير الزبيب يعزز حيوية الجسم بعد ساعات الصيام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

من العصائر التي تتزين بها الموائد الرمضانية عصير الزبيب وخصوصًا في البيوت الحجازية، إذ يمد هذا العصير الجسم بالطاقة والنشاط، لذلك ينصح بتناوله عند الإفطار لتعزيز النشاط خلال شهر رمضان لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يفتقدها الجسم خلال ساعات الصيام.

عصير الزبيب يقوي مناعة الجسم:

وتقول أخصائية التغذية منال البدر، إن عصير الزبيب يكثر تناوله في رمضان بجانب السوبيا والكركديه، فهو مفيد جدًا للجسم؛ لأنه يقوي مناعة الجسم ويحمي من العدوى والفيروسات، كما يساهم في خفض مستوى الكوليسترول في الدم، كما أن هناك فوائد طبية عديدة منها الحد من مشكلة الإمساك؛ لأنه يسهّل مرور الغذاء في الأمعاء، كما يسهّل عملية الهضم، وبالتالي فإن تناوله مهم في رمضان لتنظيم عملية الجهاز الهضمي وعدم التعرض للإمساك.

مواجهة مشكلة الصداع:

وقالت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، إن تناول عصير الزبيب يساعد أيضًا على علاج مشكلة الصداع الذي يعاني منه البعض في رمضان، كما يحفز على تكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلي الدم ومنه إلى جميع أنحاء الجسم لكونه مصدرًا غنيًا بالحديد والنحاس والفيتامينات (ب) المركبة.

كما يحد من أعراض نقص الحديد مثل الشعور بالدوخة والتعب والإرهاق الذي يشعر بها الصائم خلال الصيام، كما يحتوي الزبيب على البوتاسيوم والمغنسيوم واللذين يعملان على تقليل الحموضة ويساعدان على إزالة السموم من الجسم ويمنعان الإصابة بالأمراض مثل التهاب المفاصل والنقرس وحصوات الكلى وأمراض القلب.

الشعور بالشبع والامتلاء:

وخلصت أخصائية التغذية إلى القول، إن الزبيب يحتوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي تزيد من الشعور بالشبع والامتلاء خلال الصيام مما يُقلل من الشعور بالجوع خلال النهار، كما أن الزبيب مفيد للأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن والذين يرغبون في زيادة الوزن بطريقة صحية حيث يحتوي الزبيب يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والتي يمكن أن تساعد في زيادة الوزن دون رفع مستويات الكوليسترول في الدم.

كما أن التناول المنتظم للزبيب خلال رمضان يساعد على تحسين نوعية النوم وبالتالي يعتبر علاجًا طبيعيًا للأرق، فالحصول على النوم الكافي يمنع شعور الصائم بالتعب والإرهاق أثناء ساعات الصيام.

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