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وقت اللياقة تنظم حملة لتطعيم منسوبيها بلقاح كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

وقت اللياقة تنظم حملة لتطعيم منسوبيها بلقاح كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض 

نظمت مراكز وقت اللياقة، حملة تطعيم ضد ، لمنسوبيها وموظفيها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.

وقت اللياقة لقاح كورونا

 

تطعيم العاملين في وقت اللياقة

وخصصت وقت اللياقة موقعًا خاصًا بالتطعيم في المركز الرئيس بالرياض، حيث يأتي ذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة، بتمكين كل الجهات بما فيها القطاع الخاص باتخاذ ما يلزم لتشجيع العاملين لديها وحثهم على أهمية أخذ لقاح كورونا.

تطبيق الإجراءات والاحترازات في المراكز

وسوف تواصل شركة لجام المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة، اتخاذ كافة الإجراءات والاحترازات في المراكز الرياضية، وفقًا للإجراءات الصحية من فحص درجة حرارة جسم للمشتركين، ووضع مسافة آمنة عن طريق وضع علامات على الأرضيات في كل أنحاء الفروع، وذلك لضمان التباعد الجسدي في كل الأماكن، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وقت اللياقة لقاح كورونا
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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