أمن الطرق يوضح إرشادات مرور حاملي تصاريح العمرة عبر مركز التنعيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت القوات الخاصة لأمن الطرق عن إرشادات مسارات دخول المعتمرين حاملي تصاريح العمرة عبر مركز الضبط الأمني بالتنعيم.

وتوضح الإرشادات مسارات خاصة بالمعتمرين حاملي التصريح من غير السائقين ومسار خاص بالمواطنين والمقيمين قاصدي مكة المكرمة من غير المحرمين داعيًا إلى التقيد بالمسارات لتسهيل الحركة.

4 مسارات لحاملي تصاريح العمرة

وكان المرور السعودي كشف في وقت سابق عن المسارات المخصصة لنقل المعتمرين والراغبين في أداء الصلاة في المسجد الحرام وذلك للأشخاص المحصنين وفق تطبيق توكلنا.

وحدد المرور 4 مسارات للقادمين عبر موقف الزاهر وموقف كدي وموقف السيارات على طريق الأمير متعب وموقف السيارات في الجمرات، حيث يتم نقل المعتمرين في كل مسار إلى أحد أبواب الحرم المكي القريبة منهم لتفادي الزحام ولتمكين الجهات المختصة من فحص تصاريح العمرة والصلاة عبر تطبيق توكلنا.

حالات المحصن في تطبيق توكلنا:

يذكر أن تطبق توكلنا يوضح الحالات الثلاثة المسموح لهم بدخول المسجد الحرام وهم:

المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

المحصن الذي أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ضوابط الحصول على تصريح العمرة والزيارة:

وكان مصدر مسؤول في وزارة الحج والعمرة، صرح في وقت سابق اليوم بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة وفق الضوابط التالية:

يتم منح تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين المشار إليها.

والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين المشار إليها. يتم حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

يجب عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.



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