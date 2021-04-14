أمين الرياض السابق يكشف قصة وقف عمارة الملك سلمان في العزيزية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف أمين الرياض السابق عبدالله النعيم، بعضًا من الجوانب المتعلقة بسنوات عمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في منصب أمير الرياض ودوره في بناء العاصمة وتطويرها والإشراف بنفسه على كافة الأمور في الإمارة.

بناء الرياض وتطوير مرافقها

وروى النعيم موقفًا له مع الملك سلمان حين كان أميرًا للرياض حيث رفض خادم الحرمين إقامة حفل بمناسبة مرور 50 عامًا على توليه إمارة الرياض.

وتابع كان الملك سلمان يقوم بكافة الأمور حيث يتواصل مع الوزراء والمسؤولين ويطلب منهم الاعتمادات بنفسه لإتمام المشروعات، مشيرًا إلى أنه كان يقوم بدور الأمير والأمين في نفس الوقت وأن دور عبدالله النعيم كان لا يعدو مساعدًا له.

وقف عمارة الملك سلمان

وقال النعيم إنه عرض فكرة الاحتفال على الملك سلمان فرفضها بشكل قاطع، فتم التفكير في طريقة أخرى لتخليد هذه الذكرى حيث تم في عام 1407 هجريًا جمع 40 مليون ريال كتبرع لعمل مشروع يخلد اسم الملك سلمان وبعدما عرف خادم الحرمين الشريفين بالأمر قال له إن لديه عمارة في حي العزيزية سيوقفها لهذا المشروع.

وتابع أمين الرياض السابق إنه تم إنشاء مركز الملك سلمان الاجتماعي، موضحًا أن هذه العمارة تدر 3 ملايين ونصف مليون ريال سنويًا على الأقل.

وأوضح أمين الرياض السابق أن خادم الحرمين الشريفين هو من بنى الرياض بشكلها الحالي من مدارس وجامعات وطرق ومرافق عامة وبنية تحتية وغيرها.

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