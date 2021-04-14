الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

طالب سعودي يخلص مسنًا من النيران في أستراليا

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تمكن طالب سعودي في مدينة أديلايد بـ الأسترالية من إنقاذ جاره البالغ 94 عامًا من حريق اندلع في منزله.

وقال الطالب السعودي، نوح الحربي، لوسائل الإعلام إنه كان يستريح بعد يوم حافل في الجامعة عندما أيقظه صراخ النساء خارج المنزل، متابعًا: فور خروجي رأيت دخانًا كثيفًا يتصاعد من منزل جيراني المسنين، ودون أن أضيع دقيقة ذهبت إليهم وحاولت فتح الباب الرئيسي.

وأضاف: وللأسف كان الباب مغلقًا، لذا اقتحمت المنزل من خلال النافذة وفتحت الباب للسماح لجار آخر بالدخول والانضمام إليّ في عملية الإنقاذ.

وقال متابعات الخليج 365 السعودي: لم نتمكن من العثور عليه في أي مكان في القاعة، لكننا وجدناه راقدًا وفاقدًا للوعي داخل المنزل، فحملته وأخرجته، ثم وصل رجال الإطفاء وعربات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وعالج المسعفون الرجل المسن في الموقع وتم نقله إلى المستشفى كما عولج حربي أيضًا بعد أن أُصيب بنزيف في يد بسبب كسر النافذة، مما اضطره للبقاء في أحد المستشفيات بأستراليا لمدة يومين.

إشادة بالعمل البطولي والإنساني

وهناك زار الحربي جاره المسن في المستشفى واطمئن على صحته، فيما قدم الأسترالي بدوره شكره وامتنانه للطالب على عمله الإنساني النبيل.

وكشف الحربي أنه على الرغم من وصول عدد من الشاحنات الضخمة لتغطية حادثة الحريق وتجمع المارة بالخارج إلا أن أحدًا لم يتقدم لمساعدة الأسترالي المسن.



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