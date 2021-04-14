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شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع تفتح باب الالتحاق في الخدمة العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة الدفاع تفتح باب الالتحاق في الخدمة العسكرية
لحملة البكالوريوس وطلبة الكليات العسكرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الدفاع فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة/علوم طبيعية) للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي (1442 – 1443هـ) .
موعد التقديم على الخدمة العسكرية في وزارة الدفاع
وأوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بالوزارة أن تعلن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1442هـ /1443هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة ( البكالوريوس ) للالتحاق بالخدمة العسكرية بدءاً من يوم الأحد 20 رمضان 1442هـ ، وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة/علوم طبيعية) بدءاً من يوم الثلاثاء 20 شوال 1442هـ ، وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة على الرابط التالي https://afca.mod.gov.sa/ للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة ، كما طالبت اللجنة الطلبة بضرورة التسجيل بموقع (النفاذ الوطني ) لكي يتمكن الطالب من عملية التسجيل .
وقالت الوزارة إن الشروط والتفاصيل عبر موقع وزارة الدفاع على الإنترنت.
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