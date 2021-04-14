السعودية | الشؤون الإسلامية تدشن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة في باكستان

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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان برنامج هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من التمور الفاخرة للشعب الباكستاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ وفق الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

وجرى تدشين البرنامج اليوم في مقر الملحقية الدينية في إسلام آباد بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، ومعالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف في حكومة إقليم البنجاب الباكستاني الشيخ سعيد الحسن، والملحق الديني المكلف بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان متعب بن محمد الجديعي.

وأوضح السفير المالكي خلال التدشين أن برنامج توزيع التمور هو جزء من البرامج التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها جمهورية باكستان الإسلامية، ويأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة العمل الإسلامي، لا سيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل.

وأثنى على جهود الملحقية الدينية في باكستان، وتفانيها في تنفيذ هذا البرنامج باختيار المستفيدين منه بطريقة مهنية لكي يستفيد منه أكبر عدد من المستحقين.

من جانبه رفع معالي الوزير سيد سعيد الحسن الشكر نيابة عن حكومة وشعب باكستان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للمحتاجين في باكستان، وخدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، داعياً الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار .

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ هذا البرنامج في باكستان بتوزيع التمور على الفقراء والمستحقين والمساجد ومراكز التفطير في جميع أنحاء باكستان طيلة شهر رمضان المبارك.