شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة 180 هكتار جراد صحراوي في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، أنها كافحت الجراد الصحراوي في المنطقة الشرقية على مساحة 180 هكتار .

حيث تواصل فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة، مكافحة الجراد الصحراوي في مساحة تزيد على 2400 هكتار على مستوى المملكة.

واستعرضت جهودها الوزارة خلال الأيام العشرة الأولى من أبريل الجاري؛ ولفتت إلى أن المساحات المكتشفة بلغت 137072 هكتار، فيما بلغت المساحات المصابة والمعالجة 2437 هكتاراً، وبلغ عدد التقارير 342 تقريراً.

وحول المساحات المعالجة بحسب المناطق، فقد بلغت في الجوف 1240 هكتارا، والقصيم 655، و222 بالرياض، و180 بالشرقية، و105 بحائل، ثم 35 هكتاراً بالمدينة المنوّرة.