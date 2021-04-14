رابط نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن نتيجة الامتحانات

خلال هذه الفترة يكثر البحث عن رابط نتائج نظام نور عبر محركات البحث المتخلف ومنها محرك البحث جوجل السعودية، حيث يبحث معظم الطلبة السعوديين عن نتائج امتحاناتهم من خلال هذا النظام الذي اعتمدته المملكة كموقع رسمي لإعلان نتائج الامتحانات بالعديد من الطرق منها الاستعلام عن نتيجة الامتحان من خلال نظام نور برقم الهوية، ويمكن متابعة النتيجة من خلال رقم هوية ولي أمر الطالب حيث توفر وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية كافة الطرق للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور فى متابعة نتائج أبنائهم.

رابط نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن نتائج الامتحانات

يمكن لأي طالب فى أي مرحلة تعليمية سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية وأي صف دراسي متابعة نتائج الامتحان بكل يسر وسهولة من خلال موقع نظام نور من خلال رقم الهوية الخاصة بالطالب وذلك كالتالي:-

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يمكن للطالب أو ولى الأمر الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع نظام نور بالعديد من الأساليب والوسائل التى يوفرها نظام نور كالتالي:-

يقوم الطالب بتسجيل الدخول على موقع نظام نور ويستخدم رقم الهوية الوطنية الخاصة به فقط.

يقوم الطالب بإدخال رمز التحقق وهو الرمز الرقمي الموجود فى صفحة التسجيل والمكون من 4 أرقام.

يقوم الطالب بتسجيل الدخول فى الصفحة الخاصة به ومعرفة النتيجة مباشرة من الموقع.

أهداف نظام نور التعليمي

وضعت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عدد من الأهداف التي يقوم نظام نور بتحقيقها للطالب وولى الأمر لتسهيل معرفة نتائج الامتحانات ومنها:-