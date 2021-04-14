«أمانة جدة» تتلف أكثر من طن مواد غذائية فاسدة في حي البغدادية

تمكنت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية من رصد ومداهمة موقعين لتحضير وتخزين المواد الغذائية بمنزلين شعبيين في حي البغدادية الشرقية، وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، جرى فيها إتلاف كمية كبيرة من المواد الفاسدة ومجهولة المصدر تجاوزت طنًّا، خلال جولات الرقابة الميدانية لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة المخالفة.

وأوضح مدير رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن مداهمة الموقع الأول خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المواقع التي تستغل البيوت الشعبية لتحضير وتوزيع المواد الغذائية، لافتًا إلى أن المكان عبارة عن منزل شعبي مخالف لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها، مبينًا أنه جرى إتلاف 400 كيلو دقيق، و300 كيلو أرز، و100 كيلو معجنات مجهزة للبيع، بالإضافة لـ 50 كجم بهارات و20 كجم لحوم، كما تم مصادرة أدوات لممارسة النشاط في الموقع.

وأضاف أن الأمانة رصدت موقعًا آخَرَ لتحضير وتوزيع المواد الغذائية في حي البغدادية بداخل شقة استغلت لتحضير الأطعمة وتوزيعها على فروع أحد المطاعم، مشيرًا أنه تم رصد جميع الملاحظات وإتلاف 200 كيلو دجاج وأسماك مجهولة المصدر ونحو 70 لترًا من الألبان، وإغلاق الموقع واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مثمنة دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات "940".

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