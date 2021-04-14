سفير المملكة بالأردن يقلد الملحق العسكري رتبته الجديدة

قلّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم الأربعاء، الملحق العسكري العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

ورفع اللواء الركن الربيعان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الغالية، وعلى الدعم والتوجيه، سائلًا الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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