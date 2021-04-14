بالأرقام.. 5 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 443 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ172 حالة، ثم المنقطة الشرقية 130 حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بـ30 إصابة، ثم منطقة عسير بـ26 إصابة، ثم منطقة تبوك بـ24 إصابة، ثم جازان وحائل بـ22 إصابة، ثم منقطة القصيم بـ21 إصابة، ثم الحدود الشمالية ونجران والباحة بـ11 إصابة، وأخيرًا منطقة الجوف بـ6 إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة، بالإضافة إلى 806 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة أنه بهذه الحصيلة الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 401157، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 385441، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6781 حالة منذ بدء الجائحة حتى الآن.

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«الصحة»: 929 إصابة جديدة بكورونا.. والرياض تتصدر بـ 443 حالة