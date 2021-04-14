«هلال الباحة» يدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية ويذكّر بالرقم الموحد للترحيل الطبي

كثّف فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقه الباحة الفرق الإسعافية استعدادًا لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد زوار المنطقة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة عماد الزهراني أن توزيع الفرق الإسعافية يتم من خلال خطة تشغيلية للشؤون الإسعافية أثناء المواسم، وقدوم الزوار للمنطقة، بالجاهزية للمراكز الإسعافية كافة، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تضمنت رفع جاهزية الخدمات المساندة.

وحث الجميع على اتباع تعليمات الجهات الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التعليمات التي تحفظ سلامة الجميع، وعدم التردد في الاتصال على الرقم الموحد للترحيل الطبي بالهلال الأحمر السعودي "997" أو تطبيق أسعفني بالأجهزة الذكية في حال حدوث أي طارئ إسعافي لا قدر الله.

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