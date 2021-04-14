«الصحة»: 929 إصابة جديدة بكورونا.. والرياض تتصدر بـ443 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة، بالإضافة إلى 806 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة أنه بهذه الحصيلة الجديدة ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 401157، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 385441، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6781 حالة منذ بدء الجائحة حتى الآن.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّ الحالات النشطة بلغت 8935 حالة، بينما بلغت الحالات الحرجة 915حالة.

وتصدرت الرياض الإصابات الجديدة في المملكة مسجلة 443 إصابة، فيما سجلت مكة المكرمة 172 إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 130 إصابة ثم المدينة المنورة بـ 30 إصابة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا

وكانت وزارة الصحة، حثت الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بالفيروس.

وبيّنت الوزارة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، كما أتاح تطبيق «صحتي» حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح.

كما نصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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