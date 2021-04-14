«تعليم مكة» توضح إرشادات وقواعد اختبارات المرحلة الابتدائية عن بُعد

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنظقة مكة المكرمة، عددًا من الإرشادات الهامة والقواعد التي يجب التزام الطلاب باتباعها عند الاستعداد لخضوع أداء اختبارات المرحلة الابتدائية عن بُعد.

وشاركت الإدارة العامة للتعليم، عبر حسابها الإلكتروني بموقع «تويتر»، «إنفوجراف» أوضحت من خلاله الإرشادات التي يجب الالتزام بها عند أداء الاختبارات عن بُعد.

وكتبت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، في تغريدة مرفقة مع الصورة المعلومانية، «استعدادات متكاملة لليوم الثاني على التوالي لاختبارات المرحلة الابتدائية في 632 مدرسة بتعليم مكة يدرس بها أكثر من 194 ألف طالب وطالبة لضمان أداء الاختبارات النهائية عبر منصة مدرستي».

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يجب عند الاستعداد لأداء الاختبارات عن بعد مراعاة المتطلبات والأمور التالية بدقة وهي:

- احرص على الجلوس في مكان هادئ وبوضعية تشعرك بالراحة

- اقرأ أسئلة الاختبار بتمهل وتمعن ولا تترك أي سؤال دون جواب

- عند الضغط على الإجابة، اضغط خارجًا لتثبيت الإجابة وعدم تغييرها

- راجع إجاباتك قبل الإرسال ولا تتعجل

- الحفاظ على على الكتاب المدرسي

- التأكد من جاهزية الاتصال بشبكة الانترنت قبل الاختبار بوقت كاف

- التأكد من دخول الاختبار بالحساب الشخصي في منصة مدرستي

- الالتزام بالحضور في الوقت المحدد للاختبار

- ارفع يدك عند السؤال

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