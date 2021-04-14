السعودية اليوم / الأردن تسجل 4085 إصابة و50 وفاة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4085 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 617096 حالة شفاء بعد تسجيل 6482 حالة إضافية، كما سجلت 50 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7987 حالة.

// انتهى //

16:37ت م

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عمّان 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4085 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 676175 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 617096 حالة شفاء بعد تسجيل 6482 حالة إضافية، كما سجلت 50 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7987 حالة.// انتهى //16:37ت م0157

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